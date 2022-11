iPhone : juste avant les fêtes Apple baisse les prix de son programme de reprise !

Barème "Trade In" d'aujourd’hui

L'initiativeest certes plus simple et directe pour celle ou celui qui n'a pas envie de se prendre la tête et de toujours passer par Apple et l'Apple Store. Mais, en contrepartie,. D’autant que depuis hier,Ainsi on constate que l’iPhone SE (2e génération) se négocie à présent jusqu’à 145 € (contre 165 € en août dernier, 185€ à la sortie de l’iPhone SE3 et 190€ en septembre 2021). Les iPhone 12 s’en sortent un peu mieux au niveau de la décote avec l’iPhone 12 Pro Max repris jusqu’à 550 € (il perds 20 € puisqu'il était échangé jusqu'à 570€ en août et 645€ au printemps dernier et bien sûr au plus fort à 715€ en septembre 2021).De son côté, l’iPhone 11 Pro Max est passé de 465€ (septembre 2021), puis à 425€ au printemps, puis 415€ en août, à 390 ô aujourd'hui, passant ainsi sous la barre des 400 €. Toutefois, il faut s'attendre à d'autres surprises sur les tarifs. Actuellement, il est ainsi possible d'et même jusqu’à 165 € pour l’iPhone XR, voire 180 € pour le XS. Pour dépasser la barre des 200 €, il faudra posséder un iPhone XS Max afin de pouvoir espérer jusqu'à 215 €.