Snapdragon 8 Gen 2 : Qualcomm lève le voile sur son prochain SoC haut de gamme

Snapdragon 8 Gen 2 : CPU et GPU

Wi-Fi 7, ISP, amélioration du traitement des calculs IA

La firme a revu l'année dernière la nomenclature de ses puces et c'est logiquement le Snapdragon 8 Gen 2 qui prendra la relève du Snapdragon 8 Gen 1 équipant les appareils haut de gamme actuels, tout en restant sur une gravure en 4 nm. Le nouveau SoC de Qualcomm embarque une partie CPU Kryo comprenant un cœur haute performance Arm Cortex-X3 cadencé à 3,2 GHz (le X2 atteignant 3,0 GHz l'année dernière), quatre cœurs performants à 2,8 GHz (2,5 GHz pour la gérnation précédente) et trois cœurs plus économes en énergie cadencés à 2,0 GHz (contre 1,8 GHz sur le 8 Gen 1). Selon Qualcomm,. La partie GPU Adreno n'est pas en reste avec une hausse des performances de 25% avec une baisse de la consommation de 45%, ainsi qu'une accélération matérielle du ray tracing et la prise en charge optimisée de l'Unreal Engine 5 Metahumans Framework, une première selon Qiualcomm qui permettra d'offrir aux joueurs des personnages humains photoréalistes (si les développeurs en tirent parti, évidemment).Le Snapdragon 8 Gen 2 prendra également en charge le Wi-Fi 7 et s'appuiera sur l'IA Engine pour améliorer le traitement des algorithmes d'apprentissage automatique qui seront non seulement :is à profit pour le traitement de l'image, mais également pour offrir une meilleure gestion de la 5G via le modem Snapdragon X70. Le SoC prendra en charge les capteurs de 200 mégapixels ainsi que l'enregistrement et la lecture de vidéos en 8K, ou encore l'audio spatial sans perte (48 kHz) avec gestion des mouvements de la tête et une latence réduite à 48 ms.