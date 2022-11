Les iPhone 15 continueraient d'avoir une puce modem 5G de Qualcomm

La puce maison 5G d'Apple ne serait toujours pas prête pour 2023 !

Le point sur l'iPhone 15

Ultra

Précédemment, la firme de San Diego s'était dite(si Cupertino le lui demandait...). En novembre 2021, elle a déclaré qu'elle s'attendait à n'en fournir que 20 % en 2023, signalant une migration potentielle vers des puces maison. Il n'est de secret pour personne que Cupertino travaille sans relâche afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm en développant sa propre technologie 5G.Le journaliste den'est pas le seul à penser en ce sens, mais sa notoriété et l'exactitude de l'ensemble de ses prévisions en font une valeur sûre. Précédemment,, autre analyste émérite, avait estimé en juin 2022 que le travail d'Apple sur une puce modem 5G n'était pas encore au point, et que Qualcomm resterait le fournisseur de modems d'Apple pour les iPhone de 2023.Plus récemment encore,-d'Haitong International Securities- indiquait que les iPhone de 2023 et de 2024 devraient embarquer des modems 5G Qualcomm Snapdragon X70 et X75 (les iPhone 14 intègrent un Qualcomm Snapdragon X65). Ces nouvelles puces(qui s'occupe également des puces des séries A et M d'Apple) devraient offrir des performances en hausse en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique, une meilleur latence, tout en consommant moins, étant plus économes en énergie.Aux dernières rumeurs,-devançant ainsi les obligations de le faire en Europe. Tous les modèles de 2023 devraient également être dotés de la Dynamic Island (voila qui pourrait rassurer les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro).l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé. On pourrait également avoir quelques changements de nom, l'iPhone Pro Max pourrait en effet affirmer sa distinction par une nouvelle dénomination