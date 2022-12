Une quatrième bêta pour iOS/iPadOS/tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS Ventura 13.1

La rédaction vous conseille : Apple teste à nouveau les mises à jour de sécurité importantes sur la bêta d'iOS 16.2

Après avoir déployé les versions finales d'iOS 16.1, iPadOS 16.1 et macOS Ventura le 24 octobre dernier,. Pour le moment, on ne connait pas encore les nouveautés, mais le temps d'installer ces nouvelles itérations, et nous ne manquerons pas de les détailler ultérieurement.