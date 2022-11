Réglages

Général

Informations

Version d'iOS

. Avec cette mise à jour, Cupertino teste en fait le déploiement de mises à jour de sécurité ne nécessitant pas une mise à jour complète d'iOS. Une fois installée, l'appareil indique que la version du système est 16.2(b), et il sera ensuite possible de supprimer cette mise à jour en se rendant dans les, puiset en touchant la ligne. Comme pour le premier test de ce genre effectué le 17 novembre dernier, il est fort probable que cette mise à jour soit déployée à des fins de test et ne contienne pas réellement de correctifs de sécurité.