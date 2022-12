Apple Pay retardé en Corée du Sud

La rédaction vous conseille : Apple Pay pourrait enfin arriver aujourd’hui en Corée du Sud

Mais un ultime retard ans la procédure a été enregistré à la dernière minute à cause d’un examen réglementaire. En effet,. Apparemment le Financial Supervisory Service sud-coréen se montre très méticuleux dans son enquête. Malgré tout, Apple Pay va bien (tôt ou tard) arriver en Corée du Sud d'ici la fin du mois de décembre au plus tôt, ou au début de 2023… Rappelons que fin novembre, une photo d’un bandeau publicitaire pris à l’intérieur d’un taxi, a été posté sur Twitter. Cette dernière ne laissait pourtant planer que peu de doute. On pouvait en effet y voir clairement la date du 30 novembre pour le lancement de la plate-forme de paiement mobile d'Apple. Dans ce même bandeau, on distinguait de plus la mention Hyundai Card, qui serait le partenaire exclusif d’Apple -pendant un an- avant que d'autres banques et institutions ne puissent l'activer à leur tour. Au niveau des indices préalables, rappelons que le 23 novembre dernier, le Financial Supervisory Service avait déjà confirmé examiner la clause de lancement d'Apple Pay soumise par Hyundai Card. Enfin, Cupertino avait modifié ses conditions de service en Corée en septembre, ajoutant une option Apple Pay aux possibilités de paiement avec les cartes stockées dans Cartes.