Aperçu de Freeform, le tableau blanc coopératif d'Apple sur iOS/iPadOS 16.2 et macOS 13.1

Freeform : un tableau blanc coopératif made in Apple

conçue pour faciliter le travail d’équipe et donner vie aux idées de votre groupe. Planifiez des projets, rassemblez vos sources d’inspiration, réfléchissez à plusieurs ou dessinez ensemble. Partagez aussi des fichiers et insérez des URL, des documents, des vidéos ou des contenus audio.

Freeform sur iPadOS 16.2

Une bonne idée à peaufiner

Icône de Freeform

L'application Freeform avait été présentée lors de la WWDC, mais ne faisait pas partie de l'arsenal d'iOS 16 au lancement (ni d'iPadOS 16.1 et de la première mouture de macOS Ventura lancées le 24 octobre).. Pour en profiter, il suffira de lancer l'application idoine sur chaque plateforme. Pour Apple cette nouvelle fonctionnalité a étéAvec Freeform, les utilisateurs disposent d'un immense tableau blanc au sein duquel il sera possible d'écrire des notes, de dessiner (au doigt ou avec l'Apple Pencil d'un iPad), d'ajouter des icônes que l'on pourra choisir dans un catalogue assez fourni proposant des catégories comme élémentaire, géométrie, objets, Animaux, nature, nourriture, symboles, études, arts, science, personnes, lieux, activités, transport, travail ou décoration, ainsi que d'intégrer des photos, des vidéos ou des liens. Il est possible de se déplacer et de zoomer au sein du tableau blanc afin de prendre toute la place nécessaire en cas d'inspiration. La collaboration en temps réel est également de la partie (bien qu'il y ait encore parfois quelques bugs), ce qui sera parfait pour des séances de brainstorming.. Il est en effet facile d'effacer ou de modifier toute une partie du contenu par inadvertance (le fameux Command-Z sera alors salvateur) et le mode collaboratif est encore balbutiant sur cette première mouture. Gageons qu'Apple améliorera ces points au fur et à mesure des prochaines mises à jour.