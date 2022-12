Netflix muscle son jeu avec Kentucky Route Zero et Twelve Minutes

Kentucky Route Zéro et Twelve Minutes dès aujourd'hui

D'autres titres arrivent en 2023, dont Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Le jeu de la dame

Le catalogue de Netflix comprend déjà quelques titres intéressants, dont des jeux issus de la franchise Stranger Things, ou encore des jeux ayant fait leurs preuves sur PC et console comme Oxenfree. En cette fin d'année,. Le premier est un sympathique road trip narratif dans un univers atypique avec un style graphique marqué (qui avait été pensé comme une aventure épisodique, mais que l'on retrouve en intégralité via l'offre de Netflix), et le second est un thriller -prenant place au sein d'une boucle temporelle- doté d'un casting de rêve puisque vous y retrouverez les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe. Si tout le monde peut télécharger les jeux Netflix sur l'App Store, il faudra impérativement justifier d'un abonnement en cours en renseignant votre identifiant et mot de passe avant de vous adonner aux différents titres proposés., dont Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, un bon vieux beat'em all (testé et approuvé) dans l'univers des Tortues Ninja qui rappellera de bons souvenirs à ceux qui se sont ruinés sur la borne d'arcade dont le titre s'inspire fortement (le multijoueur sera-t-il de la partie ?), un titre issu de la franchise(The Queen's Gambit), Valiant Hearts, ou encore Vikings Valhalla. Le jeu vidéo étant un marché très porteur, le pari de Netflix pourrait bien s'avérer gagnant, particulièrement si le catalogue s'étoffe régulièrement de jeux de cette qualité.