De quoi ont bien pu parler Tim Cook et le premier ministre du Japon ?

Tim Cook poursuit sa tournée au Japon !

Shot on iPhone

Après la visite du Kumamoto Castle et de la Prefectural University of Kumamoto mais aussi de Sony,, qui développe plusieurs titres Apple Arcade dont le célèbre Frogger in Toy Town où il faut aider une petite rainette à franchir de nombreux obstacles.. Au vu des photos, on ne sait laquelle des expériences a le plus marqué / plu au CEO !Dans tout ça,. Il a en effet rencontré le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida. L’entretien a du être nettement plus solennel et le tweet sous-entend d’ailleurs des investissements dans le pays… (serait-ce là un autre sous-entendu lié à de possibles nouveaux contrats avec Sony pour les capteurs de l’iPhone 15 ?).. Ils ont pu faire une petite démonstration sur leur travail, notamment comment ils utilisent un MacBook Pro et Logic Pro pour créer leur musique.Enfin histoire de clôturer la journée en beauté et de faire un peu de promotion pour la marque, Tim Cook a mis en lumière une vidéo sur le thèmeavant