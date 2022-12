Tim Cook découvre comment est fabriquée la Boucle Alpine de l'Apple Watch Ultra (et autres)

TIM COOK POURSUIT SA TOURNÉE AU JAPON !

Cette semaine,, en postant des petits tweets de ses différentes visites :et lamais aussi de Sony , ou encore Konami , sans parler des nombreux Apple Store !Quoiqu'il en soit, Tim Cook est passé à Fukui, dans l'usine d'(Groupe textile Telala), qui est en charge de la Boucle Alpine de l'Apple Watch Ultra (qui n'aura finalement d'alpine, que le nom au vu de sa couleur et de sa provenance). Les quelques photos dévoilent -très légèrement- les coulisses de la fabrication de ce bracelet.Ces deux champions paralympiques de rugby-fauteuil auraient ainsi montré au CEO leur routine et la manière d'utiliser leur Apple Watch pour améliorer leurs performances.Forcément,, et les clients rencontrés un peu partout en Apple Store.(à charge pour vous de le trouver sur Ebay Japon dans quelques temps).il en profite même pour faire un peu de pub à l'app Traduction d'Apple et tweetant cette capture d'écran !Tim Cook quant à lui a préféré poster une superbe photo (la première de cette news)(littéralement le). Il s'agit de l'un des deux principaux temples de la branche Soto du bouddhisme Zen situé dans le village du même nom, à Fukui, enfoui au cœur d'une forêt de cèdres centenaires et d'un paysage de montagnes.