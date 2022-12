Des données utilisateur de LastPass dans la nature

. Selon Karim Toubba, le dirigeant de LastPass, les pirates se seraient attaqués à des serveurs d'une société tierces utilisés par le service pour stocker des données utilisateurs. Selon la firme, les mots de passe resteraient en sécurité du fait du chiffrement Zero Knowledge en local et non sur les serveurs. La brèche de sécurité serait due à une attaque précédente en août dernier pendant laquelle le système interne et le code source de LastPass avaient pu être consultés par les pirates. Le service de LastPass n'a pas été impacté par cette fuite de données et la société indique travailler avec diligence pour comprendre l'étendue de l'incident et identifier les informations spécifiques qui ont été compromises.