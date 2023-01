Les photos de l'iPhone 14 Pro sont-elles trop artificielles ?

Des photos trop artificielles

Ces capacités photographiques sont surtout liée à la puissance de calcul de l'appareil :, et compile ensuite les clichés pour n'en former plus qu'un, avec le maximum de détails et de dynamique.: le sujet est éclairci et le reste de la scène est normalement exposé. Dans l'image produite ici, on préfère forcément la seconde version, alors que la première aurait été obtenue avec un appareil photo classique : pour avoir un sujet normalement éclairé,Dans une vidéo un peu polémique , le célèbre Youtuber MKBHD estime que. Il tient pour preuve qu'en comparant les Pixel 6A et Pixel 7 Pro, ces deux appareils surclassent l'iPhone lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils préfèrent comme rendu photo.. L'iPhone alors tendance a surexposer la personne par rapport avec le reste de la scène, en forçant aussi les contrastes, réduisant les ombres, ce qui rend l'image finale un peu trop. Cette sur-interprétation est même particulièrement forte avec l'iPhone 14 Pro qui utilise (semble-t-il) toute sa puissance de calcul pour encore forcer le trait.Le développeur d'Halide approuve totalement ces propos,, mais avec tous les inconvénients que cela pose en terme de stockage et de nécessité de retouche pour obtenir un cliché plus convenable. A terme, il serait surtout, notamment lors des contre-jours.