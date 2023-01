Quel est ce système des opérateurs européens pour concilier pub ciblée et données personnelles ?

Une publicité ciblée mais respectueuse des données personnelles

solution d'identification numérique respectueuse de la vie privée pour soutenir les activités de marketing et de publicité numériques des marques et des éditeurs

l'union fait la force

Un système de jeton sécurisé et pseudonymisé

jeton sécurisé et pseudonymisé

d'optimiser la diffusion de la publicité en ligne et d'optimiser les sites et les applications

Un consentement expres et une plateforme d'accès

Dans un document transmis à la Commission Européenne, cette entité permettra d'offrir une. Dans une belle illustration du principe, les quatre entreprises entendent s'allier afin de pouvoir concurrencer les géants technologiques enPas question pour autant de ne pas respecter les directives communautaires. En effet, la future entreprise entend se poser en faire-valoir de la protection des données et de montrer aux GAFAMS qu'il est possible de respecter le RGPD à la lettre. Ou encore les nouvelles normes du DMA.En pratique, la nouvelle infrastructure permettra générer unen lien avec l'abonnement au réseau d'un utilisateur. Il sera donc créé par un des quatre opérateurs. Ce jeton servira à proposer une publicité personnalisé mais -a priori- plus respectueuse des données personnelles. Ces dernières devraient être totalement impossible à identifier et seraient un moyenBien évidemment, les utilisateurs devront consentir explicitement à ce mécanisme. Ils auront d'ailleurs accès à un portail de confidentialité dans lequel il sera possible d'exercer ses droits d'accès, de vérification, de modification ou de destruction.