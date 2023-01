Les Services d’Apple compteraient 900 millions d’abonnements payants !

un discours bien rodé

Notre mission a toujours été d'enrichir la vie des gens et de laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé. […] Nous croyons que la vie privée est un droit humain fondamental et que notre plus grande obligation envers nos clients est la sécurité

Cette année 2023 ne commence pas vraiment sous les meilleurs: laont eu raison de la production d’iPhone. Cette situation pourrait entacher les résultats trimestriels qui seront dévoilés début février. Et, à cette crise des produits, s’ajouterait désormais lede l’activité Services, qui serait scindée en trois départements.Autant de raisons qui pourraient expliquer cette lettre ouverte d’Eddy Cue sur le site web d’Apple ! En effet, le haut responsable des Services d’Apple se livre à un, vantant les mérites des Services, un monde où tout va bien (sans procès ni enquête)…, ou encore, avec surtout unPas de doute !. Il inclut même un, un petit teasing de fin annonçant qu’il y aOn récupère tout de même au passagesur Apple TV+, l’App Store, Apple Arcade, Shazam, Apple Fitness + et le sport en général, Apple News +, Apple Podcasts, Livres, Plans, Apple Pay, Apple Card et enfin iCloud+.Ainsi, Cupertino compteraittous services confondus, età destination des développeurs depuis son lancement en 2008 (après déduction de la commission de 30% dans les poches d’Apple mais cette question ne sera jamais abordée…).Pour le reste,. Apple TV+ aurait enregistré 1 305 nominations à des récompenses, pour en rafler 300.(un nombre en constante évolution). 2022 aurait été une année importante pour Shazam, marquant le 20e anniversaire du service avec 70 milliards de requêtes.Apple Fitness+ ne serait pas en reste étant désormais disponible pour les utilisateurs d'iPhone dans 21 pays, même s'ils n'ont pas d'Apple Watch.Apple Plans a déployé une nouvelle cartographie détaillée dans 13 nouveaux pays et territoires à travers le monde. Enfin, Apple Pay est proposé à des millions de commerçants dans près de 70 pays, en partenariat avec plus de 10 000 partenaires bancaires dans le monde entier.Enfin,: 50 jeux ajoutés sur Apple Arcade, le cap des 100 millions de chansons dépassé pour Apple Music (qui a reçu également le Spatial Audio et Apple Music Sing), un Oscar pour CODA ou encore un Emmy Award pour la deuxième année consécutive pour Ted Lasso.