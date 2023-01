Apple montrera davantage de transparence dans la suppression des apps

Des disparitions mystérieuses

davantage de transparence

En effet, de nombreuses applications se trouventpour avoir enfreint les directives très strictes de la firme. A cela, s'ajoutent des mesures de retrait prononcées à la demande de certains gouvernements -notamment en Chine et en Russie. Ce qui n'a pas manqué de faire tiquer certains actionnaires, ces derniers se faisant régulièrement entendre lors des AG.D'après le, la firme californienne aurait accepté de partagersur les raisons de ces suppressions. Il s'agit pour la firme de. Il faut dire également que la présentation des prochains résultats trimestriels approchent et que les derniers mois ont été plus difficiles que prévu entre pénurie d'iPhone et contexte économique.En pratique, un certain nombre d'apps ont disparu de l'App Store sans explication. Par exemple,. L'année dernière, Apple a également supprimé certaines applications majeures de l'App Store russe.Désormais,. Elle précisera si ces demandes sont basées sur une violation de la loi et si Apple les a acceptées. La société informera également ses investisseurs dudans chaque pays. Ces informations devraient être intégrées au rapport de transparence d'Apple.