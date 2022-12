De 29 cents à 11 999,99 €, Apple modifie tous les prix de l’App Store

des prix mieux définis

plus de facilité pour fixer ses prix

Ainsi, dans le nouveau système de tarification et pour la plupart des applications, tous les développeurs auront la possibilité de choisir. Luca Maestri a du sortir sa calculette de CFO ! En effet, on note l’apparition de 600 nouveaux prix qui intègrent 100 points de prix plus élevés supplémentaires, disponibles sur demande.(à noter qu'aux États-Unis, le montant maximal autorisé est de 9 999,99 $). De plus, toutes les tranches pourront être étendues. Par exemple, il sera possible d’affiner son prix :- jusqu'à 9,99 €, tous les 0,10 €- entre 10 et 49,99 €, tous les 0,50 €- jusqu’à 199,99 €, tous les 1,00 €- jusqu’à 499,99 €, tous les 5 €- jusqu’à 999,99 €, tous les 10 €- jusqu’à 11 999,99 €, tous les 1 000 €Selon Apple, ces nouveaux outils de tarification faciliteront la fixation des prix par pays ou région de l'App Store, ainsi que la gestion des changements de taux de change.Dans son communiqué, Cupertino ne cesse de rappeler que son but est de donner à tous les développeursafin de fixer le prix de leurs produits en 45 devises sur 175 vitrines. Ainsi, les développeurs -qui distribuent leurs applications dans le monde entier- pourront gérer au mieuxet les différences au niveau des taux de change, bien que l’exercice relève plutôt du casse-tête que de la simplification.