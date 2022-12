iPhone : Apple va autoriser les téléchargements en dehors de l'App Store !

Apple serait obligée d'accepter le sideloading !

C'est la grosse révélation du soir que l'on doit une nouvelle fois à-enfinqui a toujours une oreille perdue dans les couloirs de Cupertino. A priori,. En pratique,(et de ne pas verser la commission de 15-30% sur les achats intégrés). Ainsi les développeurs ne seraient plus amenés à verser cette somme, et les finances d'Apple pourraient s'en ressentir en proportion.Au delà, cette réforme pourrait être un vrai tsunami etentrainer à sa suite d'autres législations similaires, bien au-delà de l'Union européenne. Actuellement, la question est brûlante aux États-Unis, où le modèle économique d'Apple et le fonctionnement de l'App Store sont de plus en plus contestés (notamment parpour ne citer que ce dossier très médiatique).Jusqu'à présent, la firme californienne a toujoursle principe même du sideloading etcelui-ci pour desdes données sur lesquelles compteraient les utilisateurs d'iPhone. Pour elle, cela équivaudrait à laisser la porte ouverte à des logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et bien d'autres choses néfastes.Cette dernière entend autoriser le side loading des applications sur les iPhone et les iPad, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen. Ce faisant, Bruxelles entend ainsi affaiblir le monopole détenu par Apple sur son écosystème qui ne serait plus aussi fermé qu’elle le voudrait !Selon, les employés de l'ingénierie logicielle et des services d'Apple s'efforceraient d'ouvrir des. Cette fonctionnalité devrait être prête pour iOS 17 (soit en 2023), ce qui lui permettrait d'être un peu en avance sur la date limite -tout comme l'iPhone USB-C. Mais il y aurait un impact très important sur les nouvelles fonctionnalités normalement prévues pour iOS 17...