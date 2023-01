Apple shoote le Nouvel An chinois à l’iPhone 14 Pro

17 minutes de théâtre chinois

espérer que vous apprécierez cette histoire touchante qui met en lumière l'humanité, montre le pouvoir de poursuivre sa passion et nous rappelle à tous ce qu'il faut pour surmonter les obstacles de la vie. Joyeux Nouvel An chinois !

Une vidéo à l'iPhone après les AirPods

Il partage surtout un(réalisé avec un iPhone bien évidemment) et en profite pourCe très beau petit film d’un bon quart d’heure semble avoir étéet ne devrait pas tarder à être également publié sur la chaine YouTube de la société. On pourra ainsi profiter des sous-titres afin de mieux suivre l’histoire qui se déroule devant nos yeux.Rappelons que cette année, le Nouvel An Lunaire -qui est célébré par de nombreux pays asiatiques- commencera le 22 janvier prochain. Contrairement au calendrier civil ou grégorien,Après les, Apple avait également sorti en édition limitée desavec un émoji inédit du petit rongeur gravé sur le boitier ainsi que la boite en carton (en rouge ça porte bonheur !). Celle-ci est disponible à la vente -à son prix habituel- via sa boutique en ligne et de ses magasins en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao.