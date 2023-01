Que pensez-vous des contenus vidéos en HDR ? (Sur Mac4Ever notamment)

lumineux

plage dynamique étendue

Des images avec une dynamique inédite

Que pensez-vous de ces vidéos ?

: un soleil en contre-jour, une guirlande électrique, les phares d'une voiture en soirée... On a réellement, là où le SDR a tendance à rendre les vidéos plus fades mais parfois un peu plus proche de la réalité. Sur l'image ci-dessous, par exemple,. Le HDR est donc parfois plus flatteur, parfois un peu exagéré, tandis que le SDR a tendance à niveler un peu trop la luminosité, mais se montre aussi moinsvisuellement.: téléviseurs, smartphones, tablettes, ordinateurs, écrans... A condition d'avoir un appareil permettant de faire grimper la luminosité de façon sensible -officiellement, les TV gèrent le, mais en pratique, il faut mieux considérer le double de cette valeur pour réellement apprécier un contenu HDR.Quand nous avonspour ces rendus assez inédits jusque là : les images offrent en effet une belle dynamique, et la différence entre SDR et HDR est assez phénoménale si vous avez un écran adapté pour en profiter.Même si, la prise en charge du HDR permet enfin de diffuser ce genre de contenus au plus grand nombre et plus seulement sur les plateformes de streaming haut-de-gamme. Il faut aussi noter que, mais les derniers Mac M1 Max que l'on utilise n'ont aucun souci à gérer ces hautes dynamiques, ce qui facilite largement notre flux de production.Mais: certains trouvent que l'effet n'est pas forcément de très bon goût, et le rendu peut donner une impression très artificielle -même si ça dépend des images.Bref, même si je pense que l'on va continuer à utiliser régulièrement le HDR dans nos contenus, j'aurais aimé. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que ça dépend des contenus ? N'hésitez pas à commencer le sondage, car il est difficile d'être exhaustif dans les réponses proposées.