Le blocage des clients tiers de Twitter (Tweetbot, Twitterrific...) serait intentionnel

Vous êtes sur PC ? Essayez les betas d'Apple Music, Apple TV et Apple Devices sous Windows !

On vous en parlait il y a quelques jours, Apple a totalement revu ses applications pour Windows. Apple Music débarque donc officiellement sur le système de Microsoft, ainsi qu'Apple TV. Les interfaces sont plus modernes, plus rapides et utilisent apparemment moins de ressources qu'iTunes qui était le point d'entrée central sur PC pour les produits Apple.