Un léger changement pour les appels d'urgence avec iOS 16.3

Auparavant, et à partir des iPhone 8, il fallait maintenir le bouton latéral et un des boutons de volume avant de voir s'afficher un curseur à faire glisser pour lancer un appel d'urgence. Si vous mainteniez les boutons enfoncés, un décompte était lancé ainsi qu'un signal sonore avant l'appel automatique des services d'urgence. Avec iOS 16.3,. Apple a certainement apporté cette petite modification afin de réduire les appels par inadvertance, bien que cela ne change pas grand chose au final, une fois les boutons enfoncés, il faudra bien les relâcher à un moment ou à un autre.Pour rappel, il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans les, puis dans la sectionet de désactiver les alertes sonores et le flash afin d'être plus discret via l'option, par exemple pour ne pas se faire repérer par un éventuel malandrin. Le possesseurs d'iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max pourront également compter sur la fonction d'appel d'urgence par satellite afin d'envoyer un message, y compris lorsque l'appareil ne capte aucun réseau.