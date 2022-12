Découvrez toutes les nouveautés d'iOS 16.2 pour votre iPhone !

Appel d'urgence par Satellite

Apple Music Sing

Ecran toujours allumé pour les iPhone 14 Pro

Nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage

Travailler avec Freeform

conçue pour faciliter le travail d’équipe et donner vie aux idées de votre groupe. Planifiez des projets, rassemblez vos sources d’inspiration, réfléchissez à plusieurs ou dessinez ensemble. Partagez aussi des fichiers et insérez des URL, des documents, des vidéos ou des contenus audio.

AirDrop : le partage bridé à 10 minutes

Protection des données

iMessage Contact Key Verification

Live activities : DES MISES ÀJOUR PLUS FRÉQUENTES EN VUE

Test de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max

Après avoir déployé sa fonction d'Appel d'urgence par satellite outre-atlantique, Apple propose cette dernière en, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en. Il sera inclus gratuitement pendant deux ans à partir du moment de l'activation d'un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.Elle permettra d'envoyer un court message texte, à caractère d'urgence. L'iPhone proposera également un rapide QCM avec des questions vitales pour évaluer la situation et l'état de santé. Si son état le permet, la victime devrait envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible.D'après Cupertino,, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Durant la keynote, la firme a précisé que le système avait été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts avec une ligne de vue claire vers le ciel. Apparemment, il y aurait quelques fluctuations en cas de présence d'arbres / végétation trop luxuriante ou des bâtiments à proximité (quid des rochers et autre blocs de granit ?).. En effet, pour le réveillon de Noël, on pourra chanter en chœur avec Mariah Carey avec Apple Music Sing, une mode karaoké.Pour cela, il suffira de lancer un titre au sein du catalogue d'Apple Music, puis de toucher l'icône en bas à gauche représentant une bulle avec des guillemets affichant habituellement les paroles.de manière dynamique et en temps réel -comme dans un vrai karaoké. Pour les distinguer, les chœurs sont affichés en plus petit. Pour un duo, les lignes de chant s'afficheront à gauche ou à droite afin de les différencier d'un seul coup d'œil. A noter que cela ne fonctionnera pas sur tous les titres.. Certains la trouvaient un peu trop confuse et devraient apprécier le changement.Ainsi il sera possible de personnaliser au maximum cette fonction, même si la plupart du temps, le. Il sera possible de retirer le fond d’écran et/ou les notifications lorsque l’affichage permanent sera en marche. On pourra, afin de n'afficher que l'heure... et les widgets.Celui-ci est disponible en deux tailles et vient se placer idéalement dans la partie basse (sous l'heure). Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique -mais néanmoins complet- de leur nuit.La première montre un mini graphique pour les sept dernières nuits de données de sommeil. La seconde propose un examen plus approfondi de la nuit précédente uniquement. Pour rappel, l'écran d'accueil possède déjà son propre widget introduit avec iOS 15 l'année dernière.. Ce dernier viendra se placer sur l'écran de verrouillage. Comme pour le widget Sommeil,Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique (mais complet) de leur nuit !La première montre une mini pilule (pour undiscret). Le second est un peu plus détaillé avec l'indication de l'heure.Dans les dernières versions bêtas, il est possible de: liste de suivi, symbole (deux tailles) ou graphique. En cliquant sur le widget, on est basculé sur l'application complète et la page de la valeur mise en exergue.Seule la plus grande version permettra de suivre trois valeurs -avec dans tous les cas une petite flèche pour indiquer si le cours monte ou pas. Le graphique semble s'adapter à la fluctuation de chaque jour. Rappelons que les données proviennent de Yahoo Finance !Présentée lors de la WWDC, l'app Freeform ne figurait pas au lancement d'iOS 16 (ni d'iPadOS 16.1 et de la première mouture de macOS Ventura lancées le 24 octobre)., et ce, même si elle est davantage tournée vers l'iPad.Pour Apple cette nouvelle fonctionnalité a étéApple étend au monde entier un réglage pour AirDrop qui avait été déployé dans un premier temps avec iOS 16.1.1 en Chine. Au lieu du réglagepour les options de partage via AirDrop,par exemple dans les transports en commun.Lors de son déploiement en Chine, certains avaient émis l'hypothèse que cela pouvait également être un moyen pour le gouvernement chinois de contrer la transmission non contrôlée de données et de clichés entre les opposants au régime (la particularité du réglaged'AirDrop avait été utilisée récemment pour partager des images dénonçant la politique de Xi Jinping et échapper ainsi à la censure).A partir du début de 2023,(security keys). Cette dernière aura pour but non pas d'ajouter une étape pour le consommateur mais de renforcer l'authentification à deux facteurs et la protection contre les piratages.Pour iMessage, Apple introduit également la vérification d'une clé de contact (en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction sera déployée un peu plus tard l'année prochaine.Avec iOS 16.2, Apple va permettre aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent mettre à jour les Live Activities plus fréquemment. Malgré tout, cette possibilité n’est pas encore activée mais, selon nos confrères américains, une lecture détaillée du code confirme que lorsque cette option le sera,