Comment activer le chiffrement de vos iMessages sur votre iPhone et iCloud ?

Comment activer le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes totales ou partielles d'iCloud

• Ouvrir l'application Réglage de l'iPhone

• Appuyer sur votre nom en haut

• Choisir iCloud

• Balayer vers le bas et sélectionner sur Protection avancée des données

• Activer / Désactiver la protection avancée des donnée

• Suire les instructions (il peut vous être demandé de mettre à jour vos autres appareils connectés à votre compte iCloud avant de pouvoir activer le chiffrement de bout en bout (E2E)

Le renforcement de la sécurité des données

iMessage Contact Key Verification

La protection des données, un dossier "sensible" surtout chez Apple

profondément préoccupé par la menace du chiffrement de bout en bout et du cryptage d'accès utilisateur uniquement

capacité à protéger le peuple américain contre les actes criminels allant des cyberattaques et de la violence contre les enfants au trafic de drogue, au crime organisé et au terrorisme.

