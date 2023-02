Capteur 200MP, écran 6,8", 8K : le Samsung Galaxy S23 Ultra surpasse-t-il l'iPhone 14 Pro ?

iFold

Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

petit

200MP, 8K et écran géant !

Malgré l'arrivée d'une gamme pliable, la coréen conserve tout de mêmequi n'ose pas forcément se lancer dans des, du moins pour l'instant.Il fut une époque où Apple se moquait allègrement des déclinaisons des Windows (Pro, Family etc.), mais la gamme d'iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sème désormais la pagaille dans la nomenclature. Chez Samsung, même combat avec, chacun dans son segment -même si les clients n'y comprennent souvent pas grand chose.Ces modèles adoptentIl serait vraiment temps qu'Apple augmente un peu la taille de ses smartphones, non ? Tous embarquent donc des écrans AMOLED à 120Hz (l'équivalent du ProMotion), avec des dalles totalement bord à bord là où l'iPhone a encore de belles bordures.Côté photo, la version Ultra offre-là où l'iPhone se limite à 48MP sur les Pro. Pour le reste des capteurs, il faudra se contenter de 10MP (zoom), 12MP (grand angle) et 12MP (selfie), ce qui reste très honnête. La version Ultra offre aussi un zoom optique 10x, contre 3x pour l'iPhone 14 Pro. En vidéo, Samsung gère la 8K depuis plusieurs années déjà, là où la Pomme se limite à de 4K60 en HDR10.Samsung affirme avoirsur l'ensemble des optiques. L'autofocus est plus rapide et la caméra selfie adopte le "Super HDR". Enfin, notons l'arrivée d'une, l'enregistrement audio à 360 degrés (stéréo sur iPhone) et l'IA est censée mieux gérer la dynamique des personnes présentes sur l'image.Les S23 propose, du Gorilla Glass Victus 2, la prise en charge du S Pen, et du Wi-Fi 6E. Il sera possible de s'identifier avec le doigt ou le visage. Enfin, le Snapdragon 8 Gen 2 devrait être compatible avec le satellite (comme l'iPhone 14).(pas de Lightning ici) mais sans chargeur (en option).Comme toujours, Samsung propose des offres si vous précommandez maintenant, notamment sur la mémoire.