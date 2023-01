130€ pour une App, une idée lumineuse de Philips Hue et Samsung !

Signify, la maison mère des éclairages Philips Hue, annonce. L'application Philips Hue Sync TV coûte la modique somme de 129 euros et est disponible au téléchargement sur les boutiques des téléviseurs Samsung QLED 2022 et plus récents de la gamme Q60 ou supérieure. Il est également possible de profiter de cette synchronisation sur un téléviseur tiers, mais il faudra alors passer par le boiter additionnel Philips Hue Play HDMI Sync Box facturé encore plus cher (il est actuellement en promotion à 231 euros). Pour rappel, les téléviseurs Philips modernes dotés de l'Ambilight peuvent également synchroniser l'image avec les éclairages Philips Hue, en sus de l'Ambilight intégré.