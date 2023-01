Un concurrent sérieux pour le Studio Display en 5K chez Samsung avec le ViewFinity S9

Un marché assez restreint en 5K

Le constructeur coréen profite du CES 2023 qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas pour présenter de nombreuses nouveautés dans sa gamme de moniteurs (nous reviendrons sur le modèle UltraWide Odyssey Neo G9 particulièrement alléchant au sein d'un article dédié). Si Apple proposait dès 2014 un iMac doté d'une incroyable (pour l'époque) dalle 5K,(5 120 x 2 880 pixels). Dans cette catégorie, il est possible d'opter pour le Studio Display d'Apple, le LG UltraFine 5K, et quelques autres références comme le Dell UltraSharp UP2715K. Il existe également plusieurs références en UltraWide affichant 5120 pixels horizontaux, mais avec une définition verticale plus faible.Samsung présentera donc officiellement le moniteur ViewFinity S9 au CES 2023, avec une fiche technique intéressante, lui permettant de croiser le fer avec le Studio Display. Au menu,, un delta E intérieur à 2 avec un système d'étalonnage des couleurs Color Calibration Engine intégré via une App mobile, une certification DisplayHDR600 (et donc une luminosité en pointe atteignant environ 600 nits), la présence de TizenOS pour des fonctions habituellement réservées aux téléviseurs, la possibilité d'utiliser l'écran en orientation portait, un emplacement pour une webcam SlimFit 4K avec fixation magnétique (elle est donc amovible).(pratique pour brancher simultanément un Mac, un PC et une console),, avec la présence de ports Thunderbolt 4, DisplayPort, HDMI et USB-C, tout en alimentant la machine hôte jusqu'à 98W.La firme en profite également pour introduire une version 27 pouces 4K du Smart Monitor M8, jusque-là uniquement disponible en 32 pouces.