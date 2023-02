Tiens, un court métrage Bollywood tourné à l’iPhone 14 Pro !

Fursat

histoire magique sur un homme si obsédé par le contrôle de l'avenir qu'il risque de perdre ce qu'il détient le plus précieux dans le présent

Pour ce faire, la firme s'est offert les talents du réalisateur indien, plutôt habitué des giga productions dans son pays (les téléspectateurs indiens aiment bien les films durant plusieurs heures). On notera au passage que ce n'est pas la première fois que Cupertino utilise les couleurs de l'Inde pour une publicité. On se souvient des fonds d'écran à l'image d'Holi.Du côté des acteurs, on trouve. Le court métrage, dénommé, est décrit comme unePour rappel, les iPhone 14 Pro sont dotés d'un objectif principal de 48 mégapixels et offrent un nouveau mode Action pour éviter les secousses, les mouvements et les vibrations.