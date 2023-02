Qui serait intéressé par un iPhone Ultra, encore plus cher que le Pro Max ?

Un iPhone Ultra, plus premium que le Pro Max !

au lieu de renommer le Pro Max en "Ultra", Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro

qu'en interne, l'entreprise [aurait] discuté de cela - potentiellement à temps pour la sortie de l'iPhone en 2024

Quelles seraient les différences ?

l'iPhone est devenu "partie intégrante" de la vie des gens. Les consommateurs utilisent désormais l'appareil pour effectuer des paiements, contrôler les appareils électroménagers intelligents, gérer leur santé et stocker des données bancaires

Pour ce dimanche, Mark Gurman se tourne donc vers l'avenir, avec l. Mais ce nouveau modèle ne serait pas pour l'année prochaine, et il faudrait attendre(soit l'iPhone 16 avec de la chance).Dans sa dernière, Mark Gurman suggère donc l'apparition d'un nouveau degré d'iPhone,. Il aurait même laissé trainé une oreille dans les couloirs de Cupertino, et soutiendraitEn septembre dernier, le journaliste s'était déjà interrogé sur la sortie d' un potentiel iPhone 15 Ultra en 2023 , mais en remplacement de l'iPhone 15 Pro Max. Ming-Chi Kuo s'était également penché sur la question . Mais il semblerait que(comme cela arrive fréquemment même pour les deux analystes, qui sont plutôt fins dans leurs prévisions).Pour le moment, on reste donc dans, on ne sait quelles seraient les différences entre la gamme Pro et la gamme Ultra. Mark Gurman sous-entendrait que l'appareil soit doté(on touche le 7" ?) et peut-être un(une charge sans fil uniquement, un transfert de données via WiFi / AirDrop).Toutefois, le journaliste revient sur un passage de la présentation des résultats, notamment de certains propos de Tim Cook, pour qui l'augmentation des prix ne serait pas un problème. En effet, le CEO a déclaré que, d'autant qu'Apple entendentre les iPhone non Pro et les Pro. Il lui faudrait alors faire de même pour ce super iPhone, encore plus gros, encore plus Pro et... encore plus cher.