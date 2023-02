L'image du jour : que pensez-vous de cet iPhone Ultra ?

Un iPhone reprenant la signature stylistique de l'Apple Watch Ultra

wow, t'as vu, il a un iPhone Ultra

mais il n'a plus q'un rein

Un travail intéressant

Si les rumeurs évoquent un iPhone Ultra représentant un modèle encore plus luxueux et embraquant une technologie encore plus avancée et un design inédit afin de le démarquer du reste de la gamme, certainement à un tarif stratosphérique (c'est un peu le but, avec en tête l'effet), le designer Jonas Daehnert admet quant à lui qu', sans se baser sur les bruits de couloir.Si ce concept a peu de chance de voir le jour, il n'en est pas moins intéressant. Cet iPhone Ultra a de la gueule, bien que j'apprécie particulièrement le design actuel taillé à la serpe (point subjectif, bien entendu), et. L'écran est soutenu par la bordure de l'Apple Watch Ultra, ce qui le met en avant avec une certaine élégance, et un bouton supplémentaire, là encore repris à la montre connectée haut de gamme de Cupertino, fait son apparition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires ci-dessous.