Après Google, Mozilla travaille également sur un Firefox sans WebKit pour iOS

Décidément, l'arrivée de navigateurs sur iPhone et iPad ne s'appuyant pas sur WebKit semble de plus en plus probable. Actuellement, tous les navigateurs sur iOS sont obligés d'utiliser WebKit, le moteur maison d'Apple. Mais après Google avec Chrome , nos confrères de The Register nous apprennent que. Là encore, l'éditeur évoque une version destinée à un usage interne, mais si Google et Mozilla planchent tous deux actuellement sur ce genre de projets, cela pourrait signifier que la levée de l'obligation d'utiliser WebKit s'approche, et que les deux entités affûtent leurs armes afin d'être prêts le jour J.