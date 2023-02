Le Samsung Galaxy S23 peinerait à rivaliser en puissance avec l'iPhone 13 Pro

Les Samsung Galaxy S23 face aux iPhone 13 et 14

De meilleurs résultats lorsque tous les cœurs entrent en jeu

Avant de provoquer l'ire des amateurs de la gamme Galaxy de Samsung, précisons que. Toutefois, nous pouvons noter que sur les premiers résultats de Geekbench 5 publiés par CompareDial , la puce Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm affiche un score maximum de 1 500 points sur un seul cœur, là où l'A15 Bionic d'un iPhone 13 ou 13 Pro (elle est également présente sur les iPhone 14 et 14 Plus) s'octroie un score d'environ 1700 points sur le même exercice (et environ 1 870 points pour l'A16 des iPhone 14 Pro et Pro Max, 1 878 exactement à l'instant sur mon exemplaire).Lorsque tous les cœurs du SoC sont sollicités,(contre 4 680 pour les iPhone 13 Pro) mais restent derrière les iPhone 14 Pro qui s'adjugent un score de 5 384 points dans le même exercice (5 306 points sur mon exemplaire). Les années passent et Apple continue de mener la course à la puissance sur les puces pour smartphone, malgré les progrès de Qualcomm. Cette année toutefois, Apple a préféré différencier davantage sa gamme en n'offrant sa nouvelle puce A16 Bionic qu'aux modèles Pro, laissant donc la concurrence s'approcher sur un seul cœur de son entrée de gamme et la dépasser en multicœur.