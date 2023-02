Que pensez-vous de cet iPhone mini avec des ports USB-C et Lightning ?

Un iPhone avec un double port lightning x USB-C

Qu’attendre de l’iPhone 15 ?

Pris d’une soudaine, un ingénieur a créé un produit totalement chimérique (surtout pour Apple) :. La vidéo, postée sur le compte YouTube d’Hyphaistos3672 dévoile un iPhone 12 mini intégrant cette connexion supplémentaire.Visuellement, la modification se situe sur la droite du port d’origine (iPhone posé sur le dos), et vient d’ailleurs mangé l’emplacement d’une des vis. Pour réaliser cela, le petit iPhone a été, son châssispour intégrer un port USB-C. Une autre partie technique a été accomplie pour réaliser lesaux composants existants.Parmi les nombreux commentaires, il a été souligné sur Reddit un avantage certain pour: pourvoir utiliser des EarPods et charger en filaire son iPhone 12… Il reste à savoir si ce triple système de charge ne sera pas trop pour ce tout petit iPhone dont le form factor n’aura duré que deux ans !Outre le passage du Lightning à l'USB-C -devançant ainsi les nouvelles normes européennes, les iPhone Pro seraient alimentés par unegravée en 3 nm par TSMC (avec une optimisation de 35% de la batterie), l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus se contenteraient d'une A16 Bionic. L'iPhone 15 pourrait avoir(et deux Taptic Engine, des bords incurvés et(8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro).Les quatre modèles auraient unpour la 5G et la LTE. Enfin ils seraient également dotés d'un, voire d'un système de lentilles périscopes pour le Pro Max (Ultra). Enfin, selonles iPhone 15 Pro et Pro Max devraient obtenir une vitesse de transfert plus rapide, ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).Ainsi l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé.