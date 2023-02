iOS 16.3.1 et macOS 13.2.1 corrigent une importante faille de sécurité

Apple a déployé hier soir les mises à jour d'iOS/iPadOS en version 16.3.1 ainsi que macOS Ventura 13.2.1 . Ces nouvelles itérations apportent des correctifs pour les failles de sécurité CVE-2023-23514 mise en lumière par Xinru Chi de Pangu Tab /Ned Williamson de Google Project Zero, CVE-2023-23522 pointée du doigt par Wenchao Li et Xiaolong Bai du groupe Alibaba et CVE-2023-23529 touchant WebKit et potentiellement activement exploitée.(la faille a également été corrigée au sein de Safari en version 16.3.1 proposé pour les utilisateurs de Big Sur et Monterey ). L'installation de ces mises à jour est donc chaudement recommandée à l'ensemble des utilisateurs disposant d'appareils compatibles.