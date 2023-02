Mises à jour pour macOS Ventura 13.2.1, iOS / iPadOS 16.3.1, watchOS 9.3.1 et HomePod 16.3.2

Mise à jour de sécurité pour macOS 13.2.1

Du côté des Mac,Attention il s’agit là d’une mise à jour dite de sécurité. Selon les petites notes de version, celle-ci apporte, mais il n'y a pas de détails supplémentaires. Notons qu’elle intervient trois semaines après la sortie de macOS 13.2, qui a introduit la prise en charge des security keys.Dans la foulée, Cupertino envoie aussiCes dernières contiennent les corrections de bogues et les améliorations de performances habituelles. On notera au passage un premier correctif au niveau des paramètres iCloud, qui peuvent être. Un deuxième correctif est aussi de la partie pour les cas où les demandes de Siri pour l’app Localiser ont échoué. Enfin, cette update devrait aussi améliorerCelle-ci corrige au passage le bug du HomePod constaté par plusieurs utilisateurs. Souvenez-vous la semaine dernière, l'enceinte indiquait après une requête qu', bien que ces derniers fonctionnaient tout à fait normalement et restaient accessibles sur d'autres machines Apple. La dernière mise à jour 16.3.1 du logiciel des HomePod n’a rien modifié à la situation, et certains utilisateurs ont même rencontré des problèmes depuis cette dernière.