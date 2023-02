D'après Apple, iOS 16 a-t-il un meilleur taux d'adoption qu'iOS 15 ?

un meilleur taux d'adoption pour iOS 16 face à iOS 15 !



Et pourtant des bugs en série !

Avec une date d'arrêt des comptes au 14 février,, tandis que 72 % de tous les iPhone actifs utilisent iOS 16.Du côté de l'iPad,, ce qui représente 50% de tous les iPad actifs.e. Au 13 janvier 2022 , iOS 15 enregistrait 72% des iPhone commercialisés depuis 4 ans et 63% de tous les iPhone. C'est en revanche moins bien pour les iPad avec 57% et 49%.En effet, si iOS 16 semble avoir un taux d’adoption largement supérieur à iOS 15, il n’en présentait pas moins un nombre impressionnant de problèmes ! En effet, depuis sa sortie, les utilisateurs on été victimes de la, qui entraînait des vibrations au niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat, puis desIls ont du faire face(gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), et assister à un comportement inattenduSans parler des soucis au niveau deet aussi de laaprès une réparation auprès de services tiers, un souci qui touchait certains d’entre vous.Enfin,(à moins que cela ne soit compris avec les tremblements ?). Mais on trouve encore des soucis au niveau d'iMessage, de FaceTime, de Spotlight,Sans parler de ceux au niveau de l'app Apple Music, des accessoires HomeKit ou du clavier qui refuse d'apparaitre...Bref une quantité inhabituelle de bogues et de mauvaises performances du système à la suite de la dernière mise à jour d'iOS 16.En tous cas, on peut noter. Au bout de trois mois, le cabinet avait estimé qu'iOS 16 serait installé sur 68,90 % des appareils, iOS 15 tournant à 24,82 % et les iPhone exécutant des systèmes d'exploitation plus anciens à environ 7 %.