iOS 16 aurait été installé sur 70 % des iPhone ! Et vous ?

Un lancement secoué par de nombreux bugs

En effet, le trimestre étant écoulé, il est désormais. Selon(qui s'est fait une spécialité de ce petit exercice),, iOS 15 tournant à 24,82 % et les iPhone exécutant des systèmes d'exploitation plus anciens à environ 7 %.Souvenez-vous en quarante-huit heures, le nouveau système aurait été installé sur environ 11,6 % des iPhone. Si Apple partage périodiquement les chiffres d'adoption de son dernier système d'exploitation, elle ne l'a pas encore fait pour iOS 16.depuis sa sortie en septembre, apportant des correctifs aux très nombreux bugs grevant le système. Cette situation plutôt ennuyeuse -pire que l'année dernière- a rebuté plus d'un utilisateur ce qui a fait que certains étaient réticents à mettre à jour.Il faut dire que la version de 2022 avait été particulièrement buggée ce qui avait ralentit son adoption. En outre, iOS 16 se veut plus attractif avec la personnalisation de l'écran de verrouillage et ses nombreux widgets. Il apporte également des fonctionnalités très intéressantes au niveau de Messages (édition, annulation, historique) ou de Mail.Notons queActuellement, Apple donne également la possibilité de rester sur iOS 15.7, en installant des patchs de sécurité. Pour rappel,mesure les taux d'adoption d'iOS en fonction des visites de certaines applications et de sites Web où ses mesures d'analyse sont utilisées, et ne s'appuie pas sur les données officielles d'Apple., y compris Apple Music Sing, Advanced Data Protection, de nouveaux widgets d'écran de verrouillage, de nouvelles options pour l'affichage toujours activé sur l'iPhone 14 Pro, et plus encore.