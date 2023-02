Combien d'utilisateurs mensuels Apple a-t-elle déclaré pour son App Store européen ?

De nouvelles obligations pour les entreprises techs

Plus de 45 millions d'utilisateurs pour l'App Store !

Et les autres ?

En application de la nouvelle loi sur les services numériques (Digital Services Act - DSA),. Ces dernières vont être utilisées pour déterminer le niveau des obligations de chacune et, le cas échéant, la nécessité de se soumettre à quelques audits et autres pratiques de gestion des risques.Pour rappel, la DSA prévoit également des restrictions dans les contenus en ligne et des obligations de modération., notamment au niveau des contenus illégaux mais aussi de faire la police au sein de leur propre plateforme.Selon, Apple, Google, Meta et Twitter ont tous confirmé qu'ils dépassaient les 45 millions d'utilisateurs.. En outre, elle a ajouté qu'elle appliquerait -à titre volontaire- les règles du DSA à ses autres magasins d'applications Mac, Apple Watch et Apple TV.De son côté et malgré les tumultes de ces derniers mois,a déclaré avoir 100,9 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'UE. Alphabet, la société mère de Google, aurait enregistrés, 274,6 millions pour Google Play, 332 millions pour Google Search, 74,9 millions pour les achats et 401,7 millions sur YouTube !compte officiellement-toujours sur le vieux continent. Plus modestement,a signalé qu'elle se situait en deçà des 45 millions.