WhatsApp déploie son mode Picture-in-Picture sur l'iPhone !

WhatsApp arrivera-t-elle à séduire davantage d'utilisateurs ?

La fonction image dans l'image (Picture in Picture) pour les appels vidéos passés depuis l'app iOS était l'une des plus demandées et elle arrive enfin sur WhatsApp Messenger . Notons que cette fonctionnalité a bénéficié d'une période de plusieurs semaines en bêtatest auprès de certains utilisateurs. Elle est désormais disponibles pour tous, comme promis.Les utilisateurs d'iPhone ne manqueront pas de remarquer la similitude avec les appels FaceTime. En effet, iOS 14 propose depuis 2020 le monde Picture-in-picture qui permet à l’utilisateur de continuer à regarder une vidéo ou de passer un appel FaceTime pendant l’utilisation d’une autre application. Meta en profite d'ailleurs pour jouer sur les mots, évoquant un cotédestiné à renforcer