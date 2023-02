Apple s'accapare toutes les puces en 3nm de TSMC pour l'iPhone 15 et les Mac M3

Apple, le plus gros client de TSMC aurait, selon, les sources de DigiTimes . Le site ajoute que la production des puces en 3 nm, qui a démarré en fin d'année dernière , a atteint de nouveaux paliers avec une production qui s'accélère et devrait atteindre 45 000 wafers (la galette de silicium sur laquelle sont gravées les puces) par mois en mars prochain, de quoi fournir assez de puces à Apple pour équiper ses iPhone 15 Pro en A17 Bionic, MacBook Air et Pro avec les puces M3 et certainement quelques iPad. Avec ces puces en 3 nm, contrairement aux M2 Pro/Max qui ne dispose que de cœurs efficients supplémentaires par rapport aux M1 Pro/Max . TSMC devrait également passer au nœud de gravure N3E, une version améliorée du 3 nm, dès la mi-2023, et Apple serait à nouveau sur les rangs afin d'être le premier servi.