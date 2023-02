WhatsApp permettra bientôt d'éditer ses messages envoyés

Des tests en cours pour la beta

Une modification possible pendant 15 minutes

. Pour rappel, cette fonction est déjà disponibles avec iMessages sous iOS 16 mais également quelques apps de messagerie comme Telegram. Pour autant, la plate-forme travaille toujours sur cette dernière, et cette fois-ci, pour l'application iOS.Comme bien souvent c'est du côté deque l'on trouve les dernières évolutions des versions bêtas de WhatApp. Cette fois,et pour une future mise à jour de l'application bêta iOS dans un second temps.. Dans ce dernier, on peut effectivement voir un boutonqui s'intercale entre(Important en version française) et(Répondre en Français). Une fois que la modification est effectuée, un petitapparaitra alors à droite du message, dans la bulle de chat.Il sera possible de. Pour l’heure, la fonctionnalité n'est disponible que pour les messages seuls. En effet, la version bêta actuelle ne permet pas de modifier une légende pour les images, les vidéos ou les documents. Mais rien n'empêche d'espérer une généralisation à tout type de messages envoyés.Enfin, alors qu'iMessage affiche un historique des modifications, la bêta actuelle de WhatsApp propose une présentation plus proche de celle de Telegram. Ainsi la nouvelle version ne devrait montrer qu'une simple étiquettesur les messages modifiés par l'expéditeur.