Qui veut gagner un code pour l’application Payer sa Nounou ?

Comment bien gérer sa nounou ?

Pour certains, passé la quête de la personne idéale pour garder ses enfants, une autre épreuve surgit : les formalités administratives !S'il est toujours possible de se lancer dans des tableaux Excel -plus ou moins compliqués-,. Il suffit de(journée ou demi-journée avec la possibilité d'indiquer des heures différentes ou les mêmes chaque semaine). L’éditeur précise que toutes les données sont stockées sur son iPhone ou iCloud.On notera au passage le modeen haut de l'écran, ou le fait que l'application s'adresse aussi bien aux parents employeurs, qu'aux assistantes maternelles. Ou bien encore la possibilité d'accéder à un historique des déclarations de salaire effectuées est également de la partie, pour une gestion claire et organisée de la garde d'enfant.. Au delà des déclarations de salaire, l'app permet aussi de gérer les cas d'imprévu sur son planning, avec la possibilité, à tout moment modifier le planning de la journée pour refléter ces changements et ainsi le répercuter sur le calcul de la paie.La prévisualisation du planning sur un mois complet permet également de mieux gérer son propre emploi du temps.L'application Payer sa Nounou est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store. Certaines fonctionnalités supplémentaires sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.Comme d'habitude, il suffit de laisser un commentaire disant que vous participez (un seul commentaire par personne).Un compte utilisateur Mac4Ever est évidemment nécessaire pour participer au concours. Les gagnants seront tirés au sort parmi la liste des personnes ayant participé, le cachet de la poste faisant foi (jusqu'à minuit donc).