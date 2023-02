Ce Xiaomi se charge 10 fois plus vite qu'un iPhone

Charge filaire à 300W chez Xiaomi

Une charge 10 fois plus rapide qu'un iPhone

Xiaomi ne compte pas faire de la figuration à la MWC 2023 et présente sur son stand une démonstration de la charge filaire à 300W sur le Note 12 Pro+ de Redmi (une des branches du constructeur chinois). Ce dernier est doté d'une batterie 15C d'une capacité de 4 100 mAh (usant de carbone au lieu d u graphite avec des électrodes 35% plus fines à la clé), que. Le constructeur ajoute que son nouveau chargeur GaN de 300W n'est pas plus gros que l'ancien de 210W grâce à une conception repensée et une meilleure dissipation de la chaleur. Dans le détail,(à la seconde près). Sur la démonstration, le chargeur de 300W délivre 290W en pic, et passe plus de deux minutes en restant constamment à 280W, avant de réduire la voilure.Reste à savoir, Xiaomi ne donnant pas de précision sur ce point, et ne confirme pas non plus la commercialisation d'une telle solution. De son côté,(27/28W en pic), permettant de disposer de la charge la plus rapide possible avec une alimentation délivrant 30W, comme le modèle GaN Anker Nano 3 ci-dessous en promotion à 21,24 euros, que j'utilise personnellement.