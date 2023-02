Xiaomi devance Apple et présente d'intéressantes lunettes AR

Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition

Verres éléctrochormes, écrans virtuels ajustables

Les lunettes Xiaomi nécessitent un smartphone

Le constructeur chinois profite du Mobile World Congress 2023 pour présenter les Wireless AR Smart Glass Discovery Edition,ainsi que sur la plateforme Snapdragon Spaces XR. Xiaomi annonce un poids contenu de 126 grammes grâce à l'usage de magnésium, de carbone et d'une batterie à anode de silicium-oxygène développée en interne (sans préciser l'autonomie).afin de fournir une définition angulaire de 58 PPD (s'approchant des 60 PPD permettant de ne plus distinguer les pixels selon Xiaomi) et une luminosité atteignant 1 200 nits.afin de profiter d'un affichage sur fond noir, par exemple pour visionner une vidéo dans de meilleures conditions (en cachant l'environnement de l'utilisateur), là où les concurrents proposent souvent une seconde paire de verres teintés à placer sur l'appareil. Lorsque les lunettes sont en mode réalité augmentée, la taille des écrans virtuels qui s'affichent dans l'environnement de l'utilisateur peut être ajustée grâce à(avec une méthode de saisie en touchant le bout des doigts avec le pouce). Les caméras permettent d'analyser l'environnement afin de placer des objets en réalité augmentée de manière réaliste sur des surfaces (à l'image de ce que propose Apple avec ses appareils dotés d'un LiDAR). Il sera également possible de gérer des appareils de domotique ainsi que des enceintes virtuelles avec audio spatial.Les lunettes sont plus proéminentes que des modèles traditionnels. Il ne faudra donc pas compter sur une discrétion de tous les instants (un module pour les verres correcteurs sera disponible sur le modèle final). De plus, les lunettes AR de Xiaomi doivent impérativement être couplées avec un smartphone compatible Qualcomm Snapdragon Spaces, comme le Xiaomi 13. La firme annonce une connexion entre le smartphone et les lunettes profitant d'une latence très faible, de l'ordre de 3 ms.