WhatsApp va utiliser le détourage des photos d'iOS 16 pour faire des autocollants

Créer ses propres autocollants

D'après, cet outil aurait été discrètement introduit avec la version 23.3.77 sur iOS. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront facilement choisir l'une de leurs photos et la transformer en sticker.A priori, il faudra se rendre sur l'app Photo de son iPhone et de choisir son cliché. Par un appui prolongé,(on suppose via le sous-menu). Bien sûr, comme cette fonctionnalité est basée sur la détection de sujet et l'outil de détourage dans les images qui a été introduite avec iOS 16. Une fois l'opération effectuée, il faudra se rendre sur l'app WhatsApp qui demandera si on veut