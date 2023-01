WhatsApp permet désormais de se parler à soi-même !

WhatsApp se dote d'une fonction mémo !

Cette fonction permet de créer un fil de discussion privé avec soi-même dans l'application, qui peut être utilisé pour stocker des notes personnelles -écrite ou orale- et des médias (clips audio, des photos et des vidéos). Confidentialité oblige , la fonctionnalité utilise le mêmeque les autres chats et permet de synchroniser en toute sécurité ses petites notes privées entre ses appareils (iPhone vers Mac et inversement, puisqu').Voulant se montrer à la hauteur de la concurrence , cette nouvelle option fonctionne de la même manière queFacebooketvous permettent également de créer des messages similaires. Notons que sur. Il faut dire aussi qu'il existe d'autres applications dédiée sur l'iPhone, comme Notes ou Rappels.Les utilisateurs peuvent maintenant appuyer surdans le menu d'informations sur le contact ou le groupe et sélectionner l'icône du calendrier pour accéder à un sélecteur de date.. Ou encore celle qui permet de pallier les erreurs de suppression.Parmi les nouveautés à venir,. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de bêtatest auprès de certains utilisateurs, mais la firme prévoit un déploiement pour tous les utilisateurs, et ce, en 2023.A celaCette fonction existe déjà au sein d'un certain nombre de messagerie et a tendance à se généraliser avec les besoins de confidentialité et les craintes de certains.Le 24 octobre 2022, WhatsApp a déjà arrêté de prendre en charge iOS 10 et iOS 11, exigeant que tous les utilisateurs exécutent au moins iOS 12. Or, les iPhone 5 et 5C -qui ne supportent au maximum qu'iOS 10- se trouvent donc exclus du fait de l'impossibilité d'upgrader leur système d'exploitation.. Elle y rappelle quelques règles pratiques en matière de changements d'iPhone, notamment au regard de la sauvegarde des chats WhatsApp Messenger sur iCloud ou de la restauration de son historique sur un appareil plus récent et compatible.