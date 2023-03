Comment libérer du stockage sur l'iPhone via WhatsApp ?

Une fonction qui veut du bien à votre iPhone

Comment ça marche ?

lorsqu'il est activé, les utilisateurs seront invité à nettoyer les groupes à une certaine date

Les utilisateurs pourront choisir parmi diverses options d'expiration telles qu'un jour, une semaine ou une date personnalisée, et ils auront également la possibilité de supprimer une expiration qui a été précédemment définie au cas où ils changeraient d'avis

Optimiser son stockage

Une chose est sûre, WhatsApp peut s'enorgueillir du nombre de mises à jour et d'ajouts de fonctions -toutes plateformes de messagerie confondues. En effet pas une seule semaine (limite un jour sur deux), sans que l'app ne dévoile des modifications, certaines plus intéressantes que d'autres.: la vente de sapins de Noël, la kermesse de fin d'année, l'organisation d'un voyage scolaire ou le mariage du petit cousin par alliance.Selon le site, WhatsApp est clairement conscient du problème des groupes fantômes, qui sont créés puis inutilisés et des fois oubliés dans des archives.Ce qui permettra de voir la place que prend l'application sur l'iPhone et d'effacer tout ou partie des fichiers.Dans cette rubrique, on peut également choisir, le mode de téléchargement ou encore les statistiques pour ceux que cela intéresse.