TikTok limitera automatiquement le temps d'utilisation pour les mineurs (ou presque)

Une limite automatique

une décision active de leur part

Nous avons donc consulté des publications scientifiques mais aussi des experts du Digital Wellness Lab du Boston Children’s Hospital. Bien qu'il n’y ait pas de consensus sur le temps d’écran à ne pas dépasser ou même sur l’impact général du temps passé derrière un écran, nous sommes conscients que les adolescents ont généralement besoin d'être encadrés lorsqu'ils commencent leur vie numérique. Si la limite des 60 minutes est atteinte, l'adolescent sera invité à saisir un mot de passe pour continuer à consulter l'application, ce qui l'amènera à prendre l'initiative de prolonger ou non son temps sur la plateforme. D’après une étude de Internetmatters.org le fait d’avoir davantage conscience de l’usage que nous faisons de notre temps nous permet aussi de mieux réfléchir à nos actions, et ceci est encore plus important — mais aussi plus compliqué — chez nos jeunes utilisateurs. Si l'adolescent désactive la limite par défaut de 60 minutes et qu'il dépasse alors 100 minutes d'écran sur une journée, il recevra une alerte l'invitant à définir une limite de temps quotidienne. En l’espace d’un mois de test, cette démarche a fait augmenter de 234 % le recours à nos outils de gestion du temps d’écran. En complément, nous envoyons chaque semaine une notification via la messagerie des utilisateurs adolescents dans laquelle ils trouvent un récapitulatif hebdomadaire de leur temps d’écran.

Un contrôle parental amélioré

Connexion Famille

Certains parents nous ont fait part de leur désir de mieux superviser le contenu avec lequel leur adolescent interagit, nous venons d’entamer un travail de réflexion qui devrait déboucher sur la création d’un outil permettant aux parents de filtrer les vidéos contenant les mots ou hashtags qu’ils ne souhaitent que leur adolescent regarde. Avec les outils que nous mettons à la disposition des familles, nous voulons leur permettre de prendre des décisions adaptées à leurs besoins, et nous sommes conscients qu’il est important de le faire avec une attention particulière pour les attentes des parents, mais aussi des adolescents. Dans les semaines à venir, nous continuerons d’échanger avec des parents, des jeunes et des associations pour mettre au point cette fonctionnalité.

