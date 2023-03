iPhone vs Android : Apple maintient plus longtemps ses smartphones à jour

Plus de 7 ans de mise à jour pour le Fairphone 2

Nous vous recommandons d’éviter d’utiliser des applications qui permettent d’accéder à des données sensibles après le mois de mai 2023 ; si le Fairphone 2 représente un risque considérable, nous ne serons pas en mesure d’y remédier. Certaines applications pour lesquelles la sécurité est essentielle – comme les applications bancaires – considéreront, après un certain temps, que l’appareil n’est plus à jour et cesseront de fonctionner. Cela ne devrait pas se produire avant quelques années, mais cela dépendra des applications, et il est donc difficile de savoir quand cela pourrait se produire. Les applications classiques continueront à fonctionner pendant des années.

9 ans de mises à jour pour li'Phone 5s

Fairphone annonce que la dernière mise à jour pour le Fairphone 2 va être déployée ce mois-ci,. La firme indique avoir ainsi dépassé ses attentes puisqu'il était prévu que ce modèle reçoive un support logiciel pendant trois à cinq lors de sa sortie en 2015. Bien entendu, le Fairphone 2 ne tourne pas sur la dernière mouture du système de Google et s'en tient à Android 10, mais, un geste à saluer. Le smartphone restera évidemment utilisable après la dernière mise à jour mais Fairphone conseille officiellement aux possesseurs de ce modèle d'éviter d'utiliser à l'avenir des applications permettant d'accéder à des données sensibles ou confidentielles, comme les Apps bancaires.Du côté de Cupertino, la mise à jour d'iOS 12.5.7 comprenant principalement des correctifs de sécurité a été déployée le 23 janvier dernier,, le 20 septembre 2013. A une époque où l'on dégaine le terme (souvent galvaudé) obsolescence programmée à tour de bras, c'est un point à prendre en compte. Du côté d'iOS 16, l'iPhone le plus ancien pouvant en profiter est l'iPhone 8, commercialisé le 22 septembre 2017. En sus de son record au niveau des mises à jour, le Fairphone 2 a également été conçu pour offrir une longévité accrue, par exemple en proposant des pièces de rechange et une réparation simplifiée. Fairphone poursuit son effort sur ce point en offrant un bon d'achat de 50 euros pour tout smartphone de la marque envoyé au recyclage.