De nouvelles perspective de Réalité Augmentée pour l'iPhone 15 Pro ?

Un nouveau LiDar made by Sony

Ce n’est pas du côté des leakers qu’il faut se tourner aujourd’hui mais des conseillers financiers. En effet, dans une note de recherche, Blayne Curtis et Tom O'Malley -analystes chez- ont déclaré quePour rappel, Ming-Chi Kuo avait également précisé le mois dernier que Sony remplacerait Lumentum et WIN Semiconductors en tant que fournisseur exclusif des éléments du LiDAR pour les prochains iPhone Pro. Apparemment,Celui-ci pourrait être utilisé pour améliorer les photos en mode nuit et l'autofocus. Mais surtout il servirait pour les applications de réalité augmentée. Toutefois il faudra attendre les annonces de la WWDC pour en savoir plus...