Les jeux iPhone de 2008 émulés sur un Mac/PC : Super Monkey Ball, Flight Control, Angry Birds !

touchHLE émule les vieux jeux iPhone

Contrairement à Windows ou même Android,. Autre problématique, le passage de 32 à 64 bit (que ce soit sur Mac ou sur iOS) a fortement entravé les collections de jeux des années 2000 et 2010 -sur Steam, je pense avoir bien perdu les trois quarts de mes achats !, d'autant qu'iOS n'a jamais été un système 100% OpenSource. Voilà pourquoi la développeuse de touchHLE s'est concentré sur les API graphiques et les routines spécifiques à certains titres.Il devient alors possible deHikari no Yume a réalisé un travail assez incroyable avec son petit émulateur qui fonctionne sur Mac mais aussi sur PC !Elle offre même, ce qui peut être assez utile dans des titres comme Super Monkey Ball -qui s'en rappelle ?Evidemment,pour son programme, histoire d'éviter les ennuis. La Pomme n'a jamais été trop méchante sur les émulateurs de ses anciennes machines, mais avec iOS, rien n'est moins sûr.